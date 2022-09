Vida sexual de qualidade após os 50 anos é possível; veja dicas

Ingrid Rodrigues 06/09/2022 - 18:46 Compartilhe

O Dia do Sexo é celebrado nesta terça-feira (6), mas a verdade é: com consentimento e desejo, todos os dias merecem o prazer da relação sexual. No entanto, pode comum que com o passar da idade, especialmente após os 50 anos, a frequência sexual diminua e, com ela, a qualidade também pode passar a desejar. Porém, o fator idade jamais deve ser impedimento para uma boa vida íntima.







+ Especialista dá dicas para manter a vida sexual ativa na menopausa

+ Sexóloga esclarece o que é preciso para chegar ao orgasmo feminino

Sim, é possível ter vida sexual ativa após os 50 anos e o melhor: com qualidade. “O envelhecimento, não necessariamente é um fator [que afeta a] libido quando se envelhece”, explica Camila Gentile, sexóloga e sócia-proprietária da Exclusiva Sex. Segundo ela, os principais fatores de influência tendem a iniciar a partir dos 48 anos, na pré-menopausa, bem como na menopausa e pós-menopausa, consequentes das alterações hormonais dos períodos.

Além da queda da libido, outros fatores incluem: “falta de lubrificação e dores nas relações sexuais com penetração, causadas pela queda do hormônio estrogênio”. Portanto, consultar um ginecologista é imprescindível para um tratamento adequado, que pode ser ou não baseado em terapia de reposição hormonal.

+ ‘Me sinto jovem novamente’: como a terapia de reposição hormonal pode ajudar na menopausa

Dicas para uma vida sexual ativa e de qualidade após os 50 anos

Apesar de os fatores listados anteriormente, Camila garante que alguns hábitos podem melhorar a qualidade sexual. Para isso, o autoconhecimento é essencial.

A sexóloga destaca algumas práticas que podem alavancar o prazer em qualquer mulher adulta, incluindo as maiores de 50 anos: “automasturbação, uso de vibradores e sexo com parceiro(a)” — sempre acompanhados do uso de gel lubrificante íntimo —, pois ajudam a reduzir o desconforto, deixando a região íntima irrigada, e, ainda, mantêm frequência sexual.

“Acredito que o sexo começa na cabeça. O prazer é algo que se cultiva e não necessariamente precisa de um(a) parceiro(a). Pensar em sexo, a leitura de contos eróticos, assistir filmes e ouvir podcasts de contos eróticos são gatilhos de estímulo para qualquer uma”, pontua Camila.

A profissional garante que “mulher pode tudo! Basta querer se desprender dos padrões da sociedade”. “Sexo é bom em qualquer idade, porque é troca e autoconhecimento, e isso tudo é libertador. A maturidade dos 50 anos irradia de segurança e certeza”, destaca, reforçando a importância de buscar sempre por métodos que lhe favoreçam o prazer.

“As mulheres de 50 estão com tudo! Eu sou uma delas que beira os 50 e não deixa a peteca cair. Se depender de mim, vai ter orgasmo sim; e dos bons até quando eu quiser”, encoraja Camila.