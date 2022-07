Vida Em Foco

Tiago Campos é Empresário, Escritor, Mentor e Treinador de pessoas que buscam resultados exponenciais.

Um menino nascido em Arapiraca – Alagoas, pai da Thyrza Hakelly, Tiago Campos é empreendedor há 14 anos, um homem de negócios, autor do livro “Desfoque”, é alguém focado em desenvolver pessoas e, desde que iniciou suas mentorias, já treinou mais de 100 mil pessoas presencialmente, além de ser uma referência na área de desenvolvimento pessoal. Tiago já transformou a vida de muitos ao longo dos anos, através das suas habilidades, mostrando que com atitude, foco e liderança o resultado chega.

Tiago é um visionário, desenvolveu sua veia empreendedora desde a infância, sem que ninguém ensinasse.

Com um talento nato, o empresário iniciou sua trajetória desde cedo no empreendedorismo: “Em minha vida, nunca tive nada fácil. Com apenas 7 anos de idade, mesmo bem pequeno, aprendi que se você deseja mudança tem que ter ação. Eu aprendi com os meus pais como solucionar as dificuldades da vida. Um dia, pedi à minha mãe para comprar 100 chaveiros e saí para vender na vizinhança. Em uma manhã, eu vendi 99. A sensação foi incrível! Depois disso, comecei a ter mais prazer no empreendedorismo. Então, eu fazia de tudo pra ganhar o meu próprio dinheiro, fiz rifas, cuidei do jardim das pessoas, fui vendedor ambulante, fotografei, comecei um negócio na área de suplementos e nutrição, que durou cerca de 13 anos. Nesse empreendimento, minha empresa faturou oito dígitos e eu ainda tinha 20 anos”, conta.

“Desfoque”: um livro que fornece passos práticos, de fácil aplicabilidade para você executar em sua vida e negócios, construir resultados exponenciais e acelerar seus resultados.

Tiago também é escritor e autor do livro “Desfoque”, uma poderosa ferramenta de transformação que tem impactado a vida de muitos em todo o Brasil: “Ensino pessoas a terem hiperfoco para multiplicarem seus faturamentos de forma exponencial, no âmbito pessoal e profissional. O objetivo do meu livro é que o leitor descubra e desenvolva suas habilidades, desfoque de ações que não geram nenhum resultado, ensino também em como ser visto de forma única e a mostrar o seu valor no mercado, a acelerar resultados, e multiplicar o faturamento”, disse.

Ele conta que, em sua trajetória de sucesso, sua maior dor foi a perda do pai em 2010 e, ao mesmo tempo, esse momento foi a sua maior inspiração para se tornar esse homem focado, bem sucedido e que transforma a vida de milhares de pessoas. “A perda do meu pai se transformou em uma mola para que eu pudesse transformar a vida das pessoas. Minha mãe foi muito guerreira naquele momento de dor e me reergueu, foi através de seus cuidados e ensinamentos de vida que hoje estou aqui impactando muitas pessoas”, explicou.

O autor conta ainda que seu maior desafio sempre foi ele mesmo. “A falta do dinheiro atrapalhou bastante, pois as dificuldades eram gigantes e, sem dúvidas, criou-se uma limitação forte, mas acredito que meu maior desafio era eu mesmo. Eu sabia que o meu maior desafio dormia comigo todos os dias, então, eu precisava trabalhar minha mentalidade todos os dias, prepará-la para ser uma mente vencedora. Quanto mais eu trabalhava minha mente, mais forte eu ficava, mais resultados eu tinha”, disse.

“Afinal, foco é pensamento dominante, tudo aquilo que tem a capacidade de dominar seu tempo, energia e recursos, tornar-se o ponto mais importante da sua vida, ou seja, seu foco! O hiperfoco é capaz de mudar seus resultados de maneira excepcional, seja na sua vida financeira, no seu corpo ou na sua mente.”

Tiago causa impacto aonde quer que passe, seja palestrando ou através de suas obras, seu foco é transformar, de fato, a vida das pessoas para melhor. “Minha missão é ensinar as pessoas a terem hiperfoco com as ações certas, desenvolvendo e usando seus dons, talentos e habilidades naquilo para o qual foram criadas. Quero ajudá-las a se desenvolverem e atingirem um nível mais elevado de vida. Inspirar, encorajar e influenciar pessoas para o sucesso sempre foi meu objetivo principal”, concluiu.

@tiagocamposof

Conheça a História do Advogado



Marcio Carvalho de Sá, especialista e referência em holding familiar

Nascido no Rio de Janeiro, Marcio Carvalho de Sá, 45 anos, casado e pai de uma filha. É advogado e especialista, criador de uma nova área do direito brasileiro, o Planejamento Patrimonial da Família através do sistema de Holding Familiar. Atualmente reside nos Estados Unidos e há mais de uma década usa Holding Familiar como grande instrumento de trabalho. Trabalha também de forma remota em seu escritório no Brasil (na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro). Ele também dedica parte de seu tempo a ensinar outros advogados os caminhos para ter uma trajetória de sucesso na advocacia.

“Desde o início de minha carreira me dediquei à atuação em prol de empresas, mas com um olhar direcionado ao ser humano por trás da atividade do empreendedor. A holding familiar é um instrumento que pode ser utilizado nos planejamentos sucessório, patrimonial e tributário. Percebi que cada geração perdia de 20 a 40% do seu patrimônio, apenas para a realização do inventário. Isso atrapalhava e fazia com que a formação de empresas familiares seculares fosse um sonho que já deveria ter sido realizado há muito tempo. Em razão disso, eu desenvolvi uma forma de popularizar até mesmo na classe média uma solução altamente sofisticada e que, até então, só era possível às maiores fortunas da sociedade (os bilionários), que é a formação de holdings familiares”, explicou.

Marcio destaca que a sua maior missão é transformar a vida das pessoas através das suas técnicas e ensinamentos. “Minha missão é fazer com que a família brasileira tenha acesso aos melhores arranjos patrimoniais dentro da lei. Além de contribuir na trajetória dos profissionais do direito para que dominem a ferramenta que possibilita esse crescimento patrimonial, pois são eles que levarão a solução apropriada a cada vez mais famílias e popularizarão o tema holding familiar”, disse.

A atuação do Dr. Marcio Carvalho de Sá, ajudando às famílias do Planejamento Patrimonial através do sistema de holdings, o fez alcançar um faturamento de mais de R$10 milhões no ano de 2021.

Marcio mentora na área jurídica e ensina como advogados podem ganhar R$35 mil/mês sem depender do Poder Judiciário através das suas técnicas exclusiva e inovadoras. “Hoje tenho mais de 150 mil profissionais recebendo meus cursos gratuitamente, faço mentoria diretamente com outros 4500 profissionais ensino através de um método validado por milhares de alunos. Mostro ao advogado como ele pode ultrapassar uma marca de ganhos mensais superiores ao salário de um ministro da Suprema Corte brasileira (o STF) e 10 vezes acima da média de remuneração do advogado no Brasil”, externou.

Nesta nova área do direito, Marcio Carvalho de Sá mais uma vez foi inovador e criou o primeiro serviço de advocacia totalmente digital e online no Brasil. Um serviço que começa da contratação pelo cliente até à conclusão, absolutamente tudo de forma virtual. Também é fundador e líder do Time Holding Brasil, o maior conjunto de profissionais em Holding Familiar do Brasil, que conta hoje com mais de 2500 membros em todo o país.

Possui mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais. O Prof. Marcio Carvalho de Sá tornou- se muito mais que um grande nome do Planejamento Patrimonial da Família, mas um dos maiores nomes de todo o universo jurídico brasileiro, “O meu trabalho vai muito além do mero gerenciamento de processos judiciais, meu objetivo é transformar a vida das famílias e ajudá-las com a proteção dos seus bens, tendo mais tranquilidade e segurança para seus herdeiros”, concluiu Marcio.

@marciocarvalhodesa / YouTube.com/ProfMarcioCarvalhoDeSa

De Lugar Nenhum para o mundo:



Conheça a história extraordinária de dois amigos que partiram do zero e se tornaram empreendedores de sucesso.

Fernando Peron e Tarcísio Pimentel, amigos há quase 20 anos, se conheceram em Maceió – AL. Eles sempre compartilharam de gostos musicais e literários parecidos e até já dividiram aluguel em um pequeno apartamento. Cada qual tem uma história de vida extraordinária que até chegarem no empreendedorismo de sucesso, passaram por muitos obstáculos, mas ensinam que vale muito a pena lutar e não desistir dos sonhos.

Em dezembro de 2014, a partir de um desejo comum, o de empreender, nasceu Boteco Lugar Nenhum, sendo hoje um dos bares mais conhecidos e de referência no estado de Alagoas.

O primeiro capítulo dessa história: A escolha do nome.

Fernando Peron, nascido em Araraquara interior de São Paulo, pai de dois filhos. Tem a sua trajetória de vida ligada a escolha do nome do seu empreendimento. Sempre muito brincalhão e tudo que fazia tinha tom de humor. Seu primeiro trabalho foi como barman e tinha o sonho de trabalhar na TV desde pequeno, sua mãe vivia dizendo que essas escolhas não o levariam a lugar nenhum. “Minha mãe sempre me falou que esse negócio de trabalhar em bar ou ser da TV não ia me levar a lugar nenhum. Um dia saí de casa com apenas 130 reais no bolso, uma barraca de camping e um roteiro meio doido para ver o que fazer da vida. Iniciei uma viagem de carona pelo país e acabei parando em Maceió”, explicou.

“Morei na rua, trabalhei como palhaço, garçom, entregador de panfletos, ações promocionais em lojas, fiz de tudo. Fui convidado por uns amigos para abrir um bar, quando fizemos a reunião sobre os possíveis nomes eu sugerir um bar chamado Boteco Lugar Nenhum, porque minha mãe vivia me dizendo essa frase e sempre achei que seria um bom nome para um bar, todos gostaram e assim ele foi batizado”, disse.

Perseverança para vencer.

Tarcísio, soteropolitano chegou a Maceió através de uma proposta de trabalho que nunca aconteceu, vendia roupas e se virava como podia, sua referência de empreendedorismo iniciou desde cedo com a sua mãe. “Minha maior inspiração foi minha mãe. O meu 1º emprego foi com ela como entregador de roupas, ela lavava pra fora e isso me incomodava bastante ver uma mulher pequena na estatura, porém, gigante como guerreira e mãe, chefe de família, carregando grandes trouxas de roupa na cabeça, surgiu nessa época a ideia de juntar as garrafas de água sanitária vazias e vender, com o dinheiro que arrecadei comprei um carrinho de carregar compras e junto com um elástico entregava as roupas limpas e passadas na casa das clientes dela, ganhava 5 reais por semana e foi ali que aprendi o valor do trabalho. Na minha casa sempre houve uma fartura de conhecimento e cultura somados a educação que minha mãe nos deu, ela sempre dizia: “quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê”, levei isso pra minha vida”, enfatizou Tarcísio.

Tarcísio é o gestor operacional e promoter de eventos do bar, Peron está nas estratégias de marketing em vendas e planejamento de médio e longo prazo da empresa. “Isso sempre foi uma dinâmica que funcionou, cada um respeita o trabalho do outro”, contou.

O céu é o limite: o desafio é ‘Boteco Lugar Nenhum’ se espalhar pelo país.

Eles afirmam que tem como meta levar a franquia do Boteco Lugar Nenhum para todo país. “Eu recebi uma proposta de uma pessoa querendo abrir o bar em Natal, porque gostava do nosso jeito de trabalhar e isso me deu um estalo, o bar poderia crescer como franquia. Comecei a estudar sobre, conheci algumas pessoas que foram chaves nisso e estamos focados em expandir nosso empreendimento. Temos umas histórias muito boas de viagens que fizemos para fora do estado e descobrimos que donos de bares de outros lugares nos seguem e se inspiram”, ponderou Peron.

Criatividade faz parte do sucesso desses amigos

Em 2016 e nos anos sequentes eles ganharam o prêmio de melhor bar de Maceió por voto popular em um perfil chamado “Nosso Conceito”. O bar viralizou ainda na internet no mesmo ano, devido uma placa do banheiro, que alcançou uma média de 4 milhões de visualizações. Receberam ainda o selo “Treveler´s choice” 2020 e 2021 do “trip Advisor” (bar mais recomendado pelos turistas) e o Restaurante Guru 2020 também como bar mais recomendado.

Peron e Tarcísio aprofundaram os seus conhecimentos. Tarcísio é formado em Estratégia de varejo (Especialista em gestão de loja). Já Peron formado em Marketing, possui pós em marketing digital. Por conta do humor, foi convidado para um projeto na TV, faz palestras contanto a sua trajetória, inclusive o nome da palestra é “Do nada para Lugar Nenhum” que conta como um cara que chegou a Maceió, que morava na rua, tinha 130 reais no bolso e se tornou empresário.

“Queremos que nosso empreendimento seja referência não só corporativa, não só como franquia, mas como responsável por deixar o mundo mais divertido, um local para boas memórias, que seja exemplo de ética e respeito com colaboradores e fornecedores, que possa ser agente de ações de educação empreendedora e de desenvolvimento de equipes, sendo assim um ambiente construtivo para se trabalhar, onde quer que esteja o bar e que no futuro possamos ampliar a capacidade de contribuir ainda mais com a sociedade em todas suas esferas”, concluiu Peron.

@botecolugarnenhum @fernandoperon @tarcisio_pimentel