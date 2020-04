Os convidados do próximo Que História É Essa, Vovó?, que será no domingo, 26, são o ator Ary Fontoura e o músico Tom Zé. Apresentada por Fábio Porchat, a live vai ao ar às 15h, no Instagram do Porta dos Fundos (@portadosfundos).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.