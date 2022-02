Vida de Raffaella Carrà vai virar série de TV na Itália

ROMA, 9 FEV (ANSA) – A Italian Internacional Film anunciou nesta quarta-feira (9) que adquiriu os direitos biográficos para criar uma série sobre a vida e a carreira da atriz Raffaella Carrà, um dos maiores ícones da cultura italiana.

Carrà, que faleceu em julho de 2021, tinha 78 anos de idade e era uma das artistas mais versáteis da Itália, com uma longa carreira na música, no cinema e na televisão. Além dos sucessos entre os italianos, ela também era muito famosa na Espanha.

“Estou muito feliz em anunciar este projeto e ter recebido a oportunidade de colaborar com ele. Estamos todos entusiasmados com esta nova aventura, pois nos permite representar uma figura única no mundo, um mito que influenciou gerações inteiras e uma artista que conseguiu encantar públicos de todas as idades, gêneros e níveis culturais”, disse a produtora Paola Lucisano.

Outras informações sobre a série, como o nome da produção ou até mesmo uma possível data de lançamento, não foram reveladas pela Italian Internacional Film.

Natural de Bolonha, a artista estreou na TV em 1961 e, em 1970, tornou-se muito conhecida do público ao apresentar o “Canzonissima”. Desde então, conduziu diversos programas de televisão pela emissora RAI e chegou a liderar o Festival de Sanremo de 2004.

Na música, lançou 25 álbuns entre 1970 e 2018, com diversos reconhecimentos de discos de ouro e platina. Já no cinema, foram 26 participações e atuações em longas entre os anos de 1952 e 2013. (ANSA).

