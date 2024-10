Vida de Cid Moreira foi marcada por polêmicas familiares; relembre

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 11:52 Para compartilhar:

Morreu nesta quinta-feira, 3, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira. Ele tinha 97 anos e estada internado em Petrópolis (RJ) desde o dia 4 de setembro para tratar múltiplas condições de saúde, como insuficiência renal crônica, infecção, atrofia muscular e trombose venosa.

Moreira iniciou sua carreira como comunicador em 1947, dando voz a atrações da Rádio Bandeirantes. Em 1969, ele se tornou âncora do Jornal Nacional, onde permaneceu até 1996. Apesar de ter consolidado uma trajetória memorável na comunicação, a vida do jornalista foi marcada por polêmicas familiares.

Acusado de traição

Casado com a jornalista Fátima Sampaio, 59, há 25 anos, Cid era divorciado de Ulhiana Naumtchyk, sua segunda esposa — e tia biológica de Roger Moreira, seu filho adotivo.

O jornalista foi acusado de ter traído Ulhiana com a terceira esposa, com quem tinha diferença de 37 anos. Os dois teriam se conhecido durante uma reportagem sobre Cid, assinada por Fátima, para a revista “Caras”.

Morte da filha

Em 2020, a filha de Cid Moreira, Jaciara, faleceu após um enfisema pulmonar. Ela era tabagista. Em entrevista à jornalista Patrícia Poeta em 2023, o jornalista lamentou: “Ela poderia ser uma grande apresentadora, mas surgiu a droga e ela não conseguiu”.

Abandono parental

Por volta de 2006, Rodrigo, filho de Cid com Olga Verônica Radenzev, processou o jornalista por abandono afetivo. O rapaz alegava que, mesmo com pensão paga até seus 18 anos, nunca teria tido proximidade com o pai.

Em entrevistas posteriores, Rodrigo afirmou que teria tentado contato proximidade com o jornalista na infância, sem sucesso.

Maus tratos, cárcere privado e apropriação de bens

Uma das polêmicas mais recentes envolve Fátima, atual esposa do jornalista. Em processo na Justiça, Roger e Rodrigo acusaram-na de cárcere privado e de apropriação indevida de bens.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente em fevereiro, Roger explicou que “nunca teve intenção de extorquir o pai adotivo” quando entrou com ação contra Fátima por dilapidação de patrimônio. À época da denúncia, ele alegou que a madrasta teria transferido R$ 40 milhões do dinheiro do pai adotivo para a própria conta e de parentes. O processo, que pedia o retorno dos bens, foi movido em conjunto com o irmão.

“A Fátima é a mulher do Cid hoje em dia. Amanhã, ela pode não ser mais, pode virar uma ex-mulher. Se ela ficou com 100% do patrimônio dele, você sabe quem que vai ter que sustentar o Cid caso a Fátima desapareça, né? São os filhos”, defendeu, à ocasião.

A jornalista também foi acusada de praticar maus tratos contra o marido.

Acusação de sequestro e estupro

No início de 2024, Roger acusou o pai adotivo de tê-lo mantido em cárcere e abusado sexualmente mais de 1.700 vezes entre 1992 e 2000. Ele é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk e contou que, com cerca de 15 anos, foi visitar a tia e foi “impedido” de retornar por Cid — o jornalista teria insistido que ele mudasse para a residência do casal.

Após a mudança, Cid propôs que Roger se tornasse seu “secretário particular”. Em entrevista ao site IstoÉ Gente, o cabeleireiro relatou que, nas primeiras semanas, tudo correu normalmente. No entanto, o jornalista teria passado a convidar o então sobrinho à sauna, onde teriam começado os abusos.

Em sua denúncia, Roger ainda alegou que o jornalista teria impedido seu contato com os pais biológicos e com o mundo exterior. Ele foi adotado oficialmente aos 21 anos.

À época, em conversa com a reportagem, Fátima Sampaio classificou as acusações como absurdas. Ela também enviou um documento de agosto de 2023, que registra uma apelação contra a sentença que impediu que Roger indenizasse Cid após uma denúncia de abandono parental.

Leia o pronunciamento oficial:

Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória.

Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros.

O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e “dar amor” agora pede a prisão do mesmo?

Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira.

Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada.

ASSESSORIA CID MOREIRA