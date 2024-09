Vida após morte e a projeção astral, com Wagner Borges e Lydia Sayeg

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 30/09/2024 - 16:03 Para compartilhar:

Rosana Beni recebe neste episódio o professor e pesquisador Wagner Borges, ao lado da empresária Lydia Sayeg. Num papo profundo, os convidados debatem sobre vida após a morte, projeção astral e as diferentes formas da filosofia espírita.

“Tem gente que fica agarrado ao mundo, com apegos muito grandes, preocupações. O pensamento é a força mais poderosa que nós temos”. Wagner comenta sobre a perspectiva da vida após a morte, os espíritos que não conseguem se desvencilhar do plano terrestre e continuam vagando pela superfície da Terra.

A morte ainda é um tabu para muitos indivíduos, como no caso da empresária Lydia: “Eu não sei lidar com a morte”. Entender a desencarnação no campo do intelecto, permite retirar a treva da ideia da morte, é uma forma de jogar uma espécie de “clarão” de consciência onde há escuridão.

O Plano carnal e o Plano astral são atmosferas divinas que caminham lado a lado. Dividimos com os seres de luz o mesmo plano, sendo possível enxergarmos, conversamos e sentirmos a sua presença: “Acabamos sendo veículos de algo muito maior”, comenta Wagner.

Todo o universo é regido por uma energia maior, que se espalha e alcança as diversas dimensões existentes no sistema interplanetário.

É necessário encontrar equilíbrio nisso tudo. Vivemos atualmente em uma sociedade tomada por violência, ira e vingança. Mas sempre é tempo de amar, de perdoar, de dar tempo ao tempo.

O episódio está emocionante e repleto de sabedoria! Assista completo no Youtube.

Uma distribuição da OLÁ Podcasts!