Victoria’s Secret retoma desfile anual depois de cinco anos

A marca de lingeries americana Victoria’s Secret anunciou, nesta quarta-feira (15), o retorno do seu desfile anual, cancelado em 2019, em um contexto de vendas fracas e queda da audiência.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o grupo anunciou a retomada no outono do evento, do qual participavam as modelos mais famosas do mundo, entre elas as brasileiras Gisele Bündchen e Adriana Lima.

A marca não anunciou a data do desfile, nem as modelos que estarão na passarela. “Lemos os comentários e ouvimos vocês. O desfile está de volta e vai refletir quem somos hoje, além de tudo o que vocês conhecem e amam: o glamour, a passarela, as asas, o espetáculo musical e mais!”, ressaltou, referindo-se às “angels”, apelido dado às modelos que desfilavam com asas gigantes.

O último desfile aconteceu em 2018. Em novembro de 2019, o grupo anunciou o cancelamento do espetáculo, considerado sexista e ultrapassado, segundo o movimento #MeToo.

O desfile, que estreou em 1995, era acompanhado no mundo inteiro por milhões de espectadores, mas a audiência diminuiu ao longo dos anos. Em 2014, ele atraiu 9 milhões de espectadores, e em 2018 foram 3,3 milhões.

Taylor Swift, Kanye West, Rihanna e Bruno Mars estão entre os astros do mundo da música que se apresentaram no desfile.

A Victoria’s Secret pertencia ao grupo L Brands, que se dividiu para criar duas empresas independentes. A marca também sofreu por ser associada ao caso do financista de Nova York Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão em agosto de 2019, após ser acusado de agressões sexuais a menores durante festas em uma ilha particular frequentada por personalidades do jet set. Epstein foi próximo durante muito tempo de Leslie Wexner, dono da L Brands.

