Victoria’s Secret estreia coleção desenhada para mulheres com deficiência

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 19/10/2023 - 5:58

A marca de lingerie Victoria’s Secret, que há muito é criticada por promover modelos impossivelmente magras, lançou a sua primeira coleção de sutiãs e calcinhas que atendem às necessidades de mulheres com deficiência.

A linha de roupas íntimas – disponível na Victoria’s Secret e em sua marca irmã PINK – é uma versão inclusiva das coleções Body by Victoria e Wear Everywhere da gigante da lingerie, disse a empresa em um comunicado à imprensa .

Chamada de Coleção Adaptativa, inclui sutiãs com preço de US$ 36,95 (aproximadamente R$ 190), fecho frontal magnético e alças ajustadoras frontais para acomodar clientes com deficiência.

Calcinhas combinando que custam US$ 16,50 (aproximadamente R$ 85) também possuem fechos magnéticos em cada quadril.

Um estilo chamado calcinha de biquíni de período adaptável foi projetado para ser usado durante a menstruação.

A Victoria’s Secret disse que desenvolveu a coleção em parceria com a GAMUT Management, uma agência de talentos que representa exclusivamente pessoas com deficiência, e com a organização sem fins lucrativos Runaway of Dreams, que trabalha para tornar a indústria da moda mais inclusiva.

Os representantes da Victoria’s Secret não responderam imediatamente ao pedido de comentários do Post.

Na semana passada, a varejista disse que esperava que as vendas caíssem entre 3% a 5% no terceiro trimestre. As ações da empresa caíram 55% este ano. As ações subiram 4%, a US$ 17,97, no fechamento de quarta-feira.

Victoria’s Secret é apenas a marca mais recente a atender consumidores com necessidades especiais, embora esteja atrasada na indústria de lingerie.

A rival Aerie lançou uma campanha intitulada Aerie Bras Make You Feel Real Good em 2018, onde os anúncios apresentavam mulheres com deficiências físicas e doenças crónicas, posando com muletas ou em cadeiras de rodas ou exibindo os seus acessórios médicos permanentes, como bolsas de colostomia e monitores de diabetes.

Também em 2018, a Victoria’s Secret dissolveu os seus Anjos impossivelmente magros e apenas começou a sua busca para abraçar corpos de todas as formas, tamanhos e capacidades.

As cinturas tamanho 0 e os abdominais tanquinhos que atormentaram o desfile da Victoria’s Secret na televisão foram parte do motivo pelo qual seu outrora icônico desfile de moda anual – pelo menos como os fãs sabiam – foi cancelado antes de sua edição de 2019.

No entanto, a Victoria’s Secret anunciou que estava trazendo de volta o famoso espetáculo após um hiato de quatro anos em um filme pré-gravado que chegou ao Amazon Prime Video em 26 de setembro.

Em 2021, a ultrainclusiva marca de roupas íntimas Savage X Fenty de Rihanna foi líder nessa iniciativa ao contratar um amputado congênito para lavar a passarela da New York Fashion Week.

O atraso da Victoria’s Secret em se tornar mais inclusiva pode explicar por que a empresa tem lutado com a queda nas vendas nos últimos anos, perdendo o domínio do mercado para empresas como Aerie, Savage X Fenty e Kim Kardashian’s Skims, que foi recentemente avaliada em impressionantes US$ 4 bilhões .

O varejista gerou US$ 348 milhões em lucros em 2022 – um declínio acentuado em relação aos US$ 646 milhões que obteve em 2021.





