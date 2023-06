Victoria Beckham revela seu segredo de beleza; conheça a técnica não invasiva que promete jovialidade

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 19/06/2023 - 15:39 Compartilhe

Victoria Beckham, estilista e ex-Spice Girl, é considerada ícone de beleza e, prestes a completar 50 anos, chama a atenção pelos traços joviais e qualidade da pele. O segredo para tudo isso foi revelado recentemente, trata-se do investimento semestral em um procedimento não invasivo e sem preenchedores, já disponível no Brasil.

Morpheus 8 é o segredo da beleza de Victoria Beckham. Para entender o potencial dessa tecnologia e se realmente vale a pena fazer o procedimento, que é considerado o mais doloroso do mundo para rejuvenescimento, a ISTOÉ Gente conversou com Ligia Novais, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

De acordo com a médica, o aparelho é indicado para melhorar a firmeza, a sustentação e o contorno facial, podendo ser usado para minimizar a aparência da papada, falta de definição no contorno facial e até mesmo auxiliar a uniformizar a textura da pele. “É um equipamento completo com objetivo de, em um único tratamento, atingir profundidades diferentes entre as camadas da pele, remodelando o colágeno facial e corporal, com destaque para bumbum, abdômen e pernas”, detalha. Dessa forma, a tecnologia é queridinha pela sua multifuncionalidade.

O Morpheus 8 combina a técnica de microagulhamento à energia térmica gerada por radiofrequência. Ligia Novais explica que a união desses procedimentos ativa a produção de colágeno e a renovação da pele. Quanto aos boatos de dor, a especialista pontua que todo o preparo para realizar o procedimento é focado em evitar tal desconforto. “Por isso, sempre recomendo o uso combinado de anestesia tópica e bloqueio anestésico na face também, para diminuir o desconforto da sessão. Em pacientes mais sensíveis pode ser feita a sedação consciente com óxido nitroso que é seguro e diminui a percepção de dor”, conta.

A médica, conhecida pelo seu trabalho com equipamentos exclusivos e acesso a inovações avant premier, destaca que o Morpheus 8 é uma das opções de novas tecnologias que mais traz resultados positivos para a beleza, uniformização e qualidade da pele somada ao tratamento contra a flacidez.

Depois de fazer o Morpheus 8 o acompanhamento com profissional especializado é recomendado para verificar a evolução dos resultados. Além disso, Ligia indica manter o rosto bem hidratado, evitando o uso de maquiagem por pelo menos 48 horas após a aplicação. Não há restrições para fazer o tratamento, mas o procedimento só deve ser realizado por um profissional habilitado e que também avalie a saúde da pele do paciente para determinar os protocolos mais indicados.

