Victoria Beckham revela que não sorri em fotos por trauma de adolescência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2024 - 8:47 Para compartilhar:

A ex-Spice Girl Victoria Beckham, de 50 anos, recentemente explicou o motivo de raramente aparecer sorrindo em fotos. A seriedade frente às lentes tornou-se uma marca registrada da esposa de David Beckham desde o sucesso da girl band, nos anos 1990 — e a razão está ligada a questões pessoais.

Em entrevista ao “The Telegraph”, Victoria revelou que sofria de acne severa na adolescência, o que afetava sua autoconfiança e a impedia de sorrir para as fotos. “Se você tivesse me dito alguns anos atrás que eu pisaria em um tapete vermelho para pegar um prêmio usando apenas um pouco de corretivo e sem base, eu teria pensado que você estava louco, mas foi o que eu fiz na semana passada”, compartilhou.

Ela também destacou como os cuidados com a pele e mudanças na alimentação foram essenciais para superar esse período. “Foi também por causa da minha pele que me tornei muito cuidadosa com o que comia”, afirmou, explicando que há anos cortou carne e trigo de sua dieta. Além disso, Victoria apontou a maturidade e sua agenda profissional como fatores que a ajudam a não se preocupar com críticas externas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham Beauty (@victoriabeckhambeauty)