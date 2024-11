Victoria Barros estreia no ranking e Brasil tem as duas tenistas mais jovens da lista da WTA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 12:15 Para compartilhar:

O Brasil passou a contar nesta segunda-feira com as duas tenistas mais jovens do ranking da WTA. Victoria Barros, de apenas 14 anos, entrou oficialmente na lista que reúne as atletas que somaram pontos nos torneios profissionais do circuito, se juntando a Nauhany Silva, de mesma idade.

Victoria aparece na 1.116ª colocação, à frente de Nauhany, 1.293ª. Ambas buscaram pontos em três torneios profissionais, alcançando o pré-requisito para entrar no ranking. A entrada de Victoria já era esperada há duas semanas, quando conseguiu pontuação em sua terceira competição. Naná, como é mais conhecida, integrava a relação desde 23 de setembro.

Somente as duas tenistas possuem 14 anos de idade em toda a lista da WTA. O Brasil, assim, conta no momento com as duas atletas mais jovens de todo o ranking, ao menos até o dia 21 de dezembro, quando Victoria completará 15 anos.

A tenista do Rio Grande do Norte havia garantida sua entrada no ranking ao vencer, há duas semanas, em sua estreia no ITF W15 de Antalya, na Turquia. A adolescente brasileira superara a eslovena Noka Juric, de 23 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Somar pontos e entrar no ranking da WTA era um dos grandes objetivos da brasileira para a atual temporada, na qual começou a disputar competições maiores, em jogos contra tenistas mais experientes.

A adolescente, nascida em Natal (RN), é uma das promessas do tênis brasileiro. Com bons resultados no juvenil, ela já conta com apoio de peso, do ex-técnico de Serena Williams ao bilionário e ex-tenista brasileiro Jorge Paulo Lemann. É uma das raras a contar com patrocínio próprio, mesmo com apenas 14 anos.

Atualmente, ela treina na academia de Patrick Mouratoglou, o ex-treinador de Serena, na cidade francesa de Nice. Lá vem intensificando sua preparação física e técnica, além de conciliar treinos com estudo. A temporada passada foi marcada pelos primeiros bons resultados, mesmo enfrentando rivais de 17 e 18 anos.

Entre as principais brasileiras do ranking, Beatriz Haddad Maia continua na 17ª posição, após encerrar sua temporada. Laura Pigossi caiu dois postos e aparece em 131º. Carolina Meligeni perdeu três posições e está em 315º. Não houve alterações no Top 10, com a belarussa Aryna Sabalenka na primeira colocação.

MASCULINO

Tampouco houve novidades na lista dos 10 melhores do mundo nesta segunda-feira. O italiano Jannik Sinner, campeão da Copa Davis com a equipe do seu país no fim de semana, segue em primeiro lugar. Entre os brasileiros mais bem colocados, Thiago Wild subiu uma colocação e está em 74º. E Thiago Monteiro perdeu um posto, em 109º.

Confira o Top 10 do tênis feminino:

1ª – Aryna Sabalenka (BLR), 9.416 pontos

2ª – Iga Swiatek (POL), 8.370

3ª – Coco Gauff (EUA), 6.530

4ª – Jasmine Paolini (ITA), 5.344

5ª – Qinwen Zheng (CHN), 5.340

6ª – Elena Rybakina (CAS), 5.171

7ª – Jessica Pegula (EUA), 4.705

8ª – Emma Navarro (EUA), 3.589

9ª – Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10ª – Barbora Krejcikova (RCH), 3.214

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º – Jannik Sinner (ITA), 11.830 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 7.915

3º – Carlos Alcaraz (ESP), 7.010

4º – Taylor Fritz (EUA), 5.100

5º – Daniil Medvedev (RUS), 5.030

6º – Casper Ruud (NOR), 4.255

7º – Novak Djokovic (SER), 3.910

8º – Andrey Rublev (RUS), 3.760

9º – Alex de Minaur (AUS), 3.745

10º – Grigor Dimitrov (BUL), 3.350