Victor Tosetto é campeão em El Salvador. Candiotto vence no feminino Brasileiros fazem bonito em torneio juvenil no Caribe

Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), Victor Tosetto foi campeão neste sábado só torneio internacional juvenil de Santa Tecla em El Salvador.

O jovem de 16 anos derrotou na final o chileno Alejandro Bancalari por um duplo 6/4 e ergue a primeira taça no circuito mundial ITF na carreira.

“Comecei um pouco tenso com 4 a 1 abaixo depois minha direita começou a entrar virei para 6 a 4. No segundo ele abriu 3 a 1 , mas consegui virar quebrei no final. Foi bom ótima semana . Agora é descansar e preparar para a próxima semana “, disse Tosetto.

A semana ainda teve William Norton fazendo semifinal em simples no torneio internacional de Cochabamba, na Bolívia.

Já na chave feminina, a brasileira Ana Candiotto, de 17 anos, confirmou o favoritismo de cabeça de chave 1 do torneio e superou a americana Mia Saveljic em 6/2 7/5.

