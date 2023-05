Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 7:00 Compartilhe

Victor Sá chegou ao Botafogo como uma das primeiras contratações da Era SAF e atualmente é um dos principais nomes do setor ofensivo alvinegro. O atacante concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE! e revelou que os seus primeiros meses no clube foram bem desafiadores.

– Eu tinha jogado pouco tempo profissionalmente aqui no Brasil, então foi desafiador ter esta minha experiência logo na primeira divisão do país. Tudo isso que estou vivendo tem sido muito especial. O Botafogo é um clube grande, com uma torcida muito apaixonada e estou muito feliz por fazer parte da equipe.

+ Corinthians segura renovações de medalhões, Ancelotti fala em fim de ciclo no Real Madrid… O Dia do Mercado!

Antes de chegar ao Glorioso, Victor Sá teve passagem por clubes da Áustria, Alemanha e dos Emirados Árabes. O atacante afirmou que este período lhe fez amadurecer como ser humano e profissional.

– Eu sempre busco tirar aprendizados em todos os momentos da minha vida. Morar fora do Brasil me mostrou culturas diferentes. Vivi na Europa e também na Ásia. Pude estar em países completamente diferentes e, com certeza, isso trouxe várias coisas que me ajudaram a evoluir como ser humano e também como atleta.

+ Ao L!, Victor Sá celebra fase do Botafogo, elogia Luís Castro, fala sobre concorrência e mira títulos

Além do entrosamento dentro de campo, Victor Sá afirma que os jogadores alvinegros também possuem um ótimo relacionamento fora dos gramados.

– O nosso grupo é bastante unido, todos se dão muito bem. Mas sempre tem alguns que a gente tem mais afinidade. Troco muita ideia com o Tchê Tchê, temos um contato bem próximo mesmo fora de campo. Mas, tem vários outros que também troco muita ideia, como Rafael, Marçal, Sampaio, Piazon, Tiquinho, Daniel (Borges), Lucas (Piazon), Sauer, entre outros. Particularmente, eu me dou bem com todos do grupo.

Victor Sá vem sendo muito utilizado por Luís Castro neste começo de temporada e busca continuar recebendo oportunidades. O atacante está com 29 anos e possui contrato no clube até dezembro de 2025.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias