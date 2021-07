Victor Paraíba espera ótima sequência com a Ferroviária em 2021 Atacante quer um bom desempenho da equipe na Série D do Brasileirão

O atacante Victor Paraíba, que hoje defende as cores da Ferroviária, destacou o desejo de fazer uma boa sequência com a equipe paulista nas próximas semanas. Segundo ele, não faltará dedicação da sua parte.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja a movimentação dos brasileiros na Europa

– Estou trabalhando muito para crescer de produção com o grupo e para ajudar ao longo dos próximos meses. Tenho me dedicado ao máximo no dia a dia para evoluir. Estou muito motivado para esse segundo semestre – disse o jogador.

Segundo Paraíba, chegar na Série C com o clube será algo histórico.

– O acesso é um desejo de todos, vamos manter os pés no chão e a intensidade nos treinos e jogos para alcançarmos essa importante meta para o clube.

A Ferroviária entra em campo no próximo sábado, para enfrentar o Boa Esporte, fora de casa, as 17h, pela sétima rodada da Série D do Brasileirão.

E MAIS:

Veja também