Victor Meyniel se pronuncia após sofrer agressão: ‘Me recuperando fisicamente e emocionalmente’

04/09/2023 - 17:23

Victor Meyniel, 26 anos, se pronunciou após ter sido vítima de violência, no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Através de sua assessoria de imprensa, o ator falou sobre as providências que tomou e agradeceu o carinho dos fãs.

O ator foi espancado na portaria de um edifício em Copacabana, na zona sul da capital.

“Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento, e dizer que está tudo bem na medida do possível. Estou me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita”, desabafou ele.

Victor Meyniel ficou conhecido por contracenar com Larissa Manoela no filme Meus 15 Anos e por ter dado vida à personagem Roberta na série Queens of Brazil.

Ainda no pronunciamento, o artista disse ter esperança de que a justiça seja feita em seu caso.

“Ontem foi um dia de um novo ciclo para mim, e aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor! A justiça está sendo feita, nada sairá impune”, concluiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Meyniel (@victorrmeyniel)

