Victor Luís desabafa após nova derrota do Botafogo: ‘Tem que ser homem’

O lateral-esquerdo Victor Luís usou palavras fortes e desabafou, neste domingo, após a terceira derrota seguida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, desta vez, por 3 a 0, para o rival Vasco, em São Januário, pela 29.ª rodada.

“É sempre o próximo jogo que é decisivo e não estamos virando a chave. A realidade é dura. Para vestir essa camisa tem que ser homem pra c… Desculpa pelo palavrão. Mas essa é a verdade. Tem que botar a cara, se apresentar. O momento precisa disso. Infelizmente tivemos oportunidades na partida, tivemos chances e não concluímos. Não quero dizer que é só o ataque. É o time inteiro. Tem que chamar a responsabilidade, ser homem para vestir essa camisa”, afirmou.

O resultado manteve o time do técnico Eduardo Barroca na vice-lanterna do Brasileirão com apenas 23 pontos, a nove do primeiro fora da zona do descenso – Fortaleza, Vasco e Sport têm os mesmos 32 pontos.

“Nossa briga é pela sobrevivência. Não para esconder o estado de alerta que estamos. É inaceitável entrar em campo e não reverter. Cada um precisa buscar mais de si, saber da história para chegar até aqui e renunciar algumas coisas para viver esse momento e tirar o Botafogo dessa situação. Se não renunciarmos às coisas extra-campo, vamos viver o pior”, seguiu Victor Luís.

No próximo domingo, o Botafogo visitará o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 30.ª rodada. “Vamos lutar até o fim. É o mínimo que cada torcedor e que essa camisa merecem. Não tem mais conversinha. Tem que entrar em campo, fechar a boca e reverter essa situação”, finalizou o camisa 6, com certeza, dando recado para muitos companheiros desavisados ou não comprometidos com a delicada situação do clube.

