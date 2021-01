Victor Luis desabafa após derrota do Botafogo e garante luta até o fim: ‘É o mínimo que o torcedor merece’ Alvinegro foi derrotado pelo Vasco por 3 a 0 e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento para a Série B

O drama do Botafogo após terceira derrota seguida – dessa vez para o Vasco por 3 a 0 – ecoou nas palavras de Victor Luis. Em entrevista ainda no gramado de São Januário pós a partida, o lateral-esquerdo desabafou e cobrou maior comprometimento do elenco alvinegro frente à delicada situação do clube na tabela.

+ ATUAÇÕES: Vacilos defensivos e ataque improdutivo marcam derrota do Botafogo no clássico

– Não é esse jogo. Vem de jogos que a gente vem falando que o próximo é decisivo e nós não estamos virando essa chave. Nossa realidade é dura. Para vestir essa camisa tem que ser homem para cara… Desculpa o palavrado. Hoje tem que botar a cara e se apresentar. Hoje o momento precisa disso e estamos necessitando disso. Tivemos oportunidades de fazer gols e tivemos chances e novamente não conseguimos. Não estou dizendo que é ataque, mas todo mundo tem que chamar responsabilidade. Tem que ser homem o suficiente.

+ Confira a crônica da partida: Vasco 3 x 0 Botafogo

+ Situação cada vez mais difícil: confira a tabela atualizada do Brasileirão

– Briga pela nossa sobrevivência. Não dá pra esconder o estado de alerta que estamos. É inaceitável não conseguir reverter essa situação. Cada um precisa buscar um pouco mais de si, o que passou para chegar até aqui e renunciar a algumas coisas. Se não renunciarmos a coisas extracampo vai acontecer o pior. Da minha parte e dos companheiros também, vamos lutar até o fim. É o mínimo que o torcedor merece. Não tem palavra bonita nem nada. Tem que fechar a boca e chamar a responsabilidade.

Os gols do Vasco foram marcados por Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu. A derrota deixou o Botafogo estacionado na 19ª posição, com 23 pontos – agora a nove do Fortaleza, o primeiro fora do Z-4. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Santos, fora de casa.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também