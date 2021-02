Victor Luís deixa o Botafogo: ‘Se dependesse de mim, não teria deixado essa tragédia acontecer’

Victor Luís não atua mais pelo Botafogo. O empréstimo junto ao Palmeiras foi terminado e o lateral-esquerdo está retornando ao Palmeiras. Assim, o defensor está fora da partida contra o São Paulo, nesta segunda-feira, e diante do Ceará, na próxima quinta-feira, no fechamento do Campeonato Brasileiro.

Com um dos maiores salários do elenco, o camisa 6 não permanecerá no Botafogo, que, por disputar a Série B na próxima temporada, fará uma contenção de gastos. Ele retorna ao Palmeiras, que avaliará seu futuro.

Nas redes sociais, Victor Luís se despediu do Botafogo e lamentou a situação pela qual deixa o clube, fazendo um pedido para que os torcedores não abandonem a instituição em um momento difícil.

CONFIRA A MENSAGEM DE VICTOR LUÍS:

“Alvinegros, chegou a hora de me despedir desse clube que faz parte da minha história. Informo que o período do meu empréstimo acabou e não atuarei mais pelo Botafogo. Foi uma temporada muito difícil e para mim também não poderia ser diferente.

Apesar de um ano complicado, o orgulho de vestir essa camisa sempre foi gigante. Deixei de lado várias propostas para defender o clube pelo qual sempre terei um carinho enorme. Dei o meu melhor desde o primeiro dia e joguei no sacrifício por muitas vezes após uma operação de apendicite e desgaste muscular. Se dependesse exclusivamente de mim, não teria deixado essa tragédia acontecer com este clube glorioso e centenário. Comprometimento nunca faltou da minha parte. Jamais desrespeitei ou desmereci essa instituição.

Desejo que o Botafogo volte a ser o clube que eu conheci lá atrás e para isso depende de muitas mudanças. De pessoas comprometidas que conheçam e amem o Clube! Eu tenho fé de que isso vai acontecer e que o Glorioso possa estar na elite novamente que é o lugar que o clube pertence! O Botafogo é imenso, não deixem de amar e de apoiar essa instituição por erros de terceiros! Hoje eu estou indo, sabendo que não cumpri minha missão com vocês e peço perdão, mas o clube é maior que qualquer um que sai ou fica. Obrigado pelo carinho de sempre, alvinegros!”

