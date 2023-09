Victor & Leo retornam com show surpresa após 5 anos e dividem opiniões: ‘Inacreditável’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 17:15 Compartilhe

Os sertanejos Victor & Leo retornaram aos palcos na madrugada deste sábado, 23, no Villa Country em São Paulo. Os irmãos já haviam anunciado sua volta em publicação nas redes sociais no último dia 21, no entanto, a subida da dupla aos palcos já neste fim de semana foi uma surpresa.

A dupla estava em hiato desde 2018. Um dos motivos para a pausa foi que, em 2017, Victor Chaves foi acusado de violência doméstica contra sua ex-mulher, Poliana Bagatini. Em vídeo, foi registrado que o sertanejo jogou a mulher no chão e a agrediu com diversos chutes. Ela estava grávida do segundo filho do casal.

Na época, Victor foi condenado em primeira instância a 18 dias de prisão em regime aberto, além de uma indenização de R$ 20 mil a Poliana.

Desde então, seu irmão, Léo, tentou carreira solo, mas não teve o mesmo sucesso. Agora, a dupla teria recebido R$ 70 milhões para realizar uma série de apresentações em 2024, segundo o Fofocalizando.

“A nossa história precisava de manutenção como irmãos, então nesses anos reconstruímos a nossa base familiar longe dos palcos”, escreveu a dupla em suas redes sociais. “Estaremos juntos em uma turnê com 30 cidades escolhidas com carinho, curtindo cada segundo e revivendo a emoção que é cantar ao lado de vocês.”

O retorno da dupla dividiu opiniões nas redes sociais. “A música sertaneja agradece”, comentou um internauta. “Inacreditável ainda ter palco para o Victor”, comentou outro, em alusão ao caso de 2017.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias