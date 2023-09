AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 12:15 Compartilhe

O diretor espanhol Víctor Iriarte apresenta seu primeiro longa-metragem no Festival de Veneza, “Sobre todo la noche”, a história de duas mães que aprendem a se descobrir a partir do laço que as une: seu único filho.

Vera (Lola Dueñas) teve que entregar seu recém-nascido quando era muito jovem, em uma Espanha recém-saída da transição política, e Cora (Ana Torrent) foi a mãe adotiva.

Quando a mãe biológica consegue entrar em contato com seu filho já adolescente, Egoz (Manuel Egozkue), a pendência não é apenas com ela e com o filho, mas com o sistema que tirou sua criança.

Vera prepara a vingança, mas para isso precisa da colaboração de Egoz e Cora. “As duas são mães, as duas estão feridas, mas isso tinha que ser um filme sobre o encontro”, explicou Víctor Iriarte em entrevista à AFP.

“Sobre todo la noche” narra a necessária colaboração entre as mães, não a rivalidade. O compromisso político de Vera, que a levou a Portugal, deve ser assumido por Cora e Egoz.

“Era importante que fosse um filme que tivesse algo de memória e reparação, mas através da intimidade”, explica Iriarte. “Acho que Cora aprende muito com Vera, e vice-versa. Elas se surpreendem mutuamente”, acrescenta.

Membro do comitê selecionador do Festival de Cinema de San Sebastián, Iriarte dirigiu vários curtas-metragens e publicou uma obra de ficção. Para a estreia em longa-metragem, ele contou com a colaboração de duas grandes atrizes do cinema espanhol.

Ana Torrent está presente em obras-primas do cinema espanhol, como “Cría Cuervos”, de Carlos Saura, e “Cerrar los ojos”, o recente retorno de Víctor Erice ao cinema

Lola Dueñas já trabalhou com Pedro Almodóvar (“Abraços Partidos”, “Volver”) e confessa que nada a estimula tanto quanto seguir um diretor com ideias claras.

“É tudo o que é necessário para fazer cinema: um diretor. E eu sou feliz quando eles têm o filme tão claro quanto Víctor”, explica a atriz.

Ambientado no Porto, o filme tem uma cuidadosa encenação, quase teatral.

“É assim que me interessa fazer este filme: a possibilidade de cruzar uma narrativa potente com uma estética”, diz o diretor.

O filme está na seção “Jornadas dos Autores”, uma mostra paralela de Veneza.

