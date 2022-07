Victor Hugo rouba a cena em noite de reforços e brilha na vitória para consolidar momento do Flamengo Vidal e Cebolinha apareceram no time titular e chileno foi bem, mas o garoto foi o líder do time no primeiro tempo avassalador no Maracanã







Há pouco mais de dois meses, Victor Hugo marcou o primeiro gol como profissional do Flamengo no dia em que completou 18 anos. Na época do jogo contra o Altos, do Piauí, o garoto deu o cartão de visitas. Desta vez na frente de um Maracanã lotado, o cria do Ninho do Urubu roubou a cena na noite em que Arturo Vidal e Everton Cebolinha apareceram no time titular. Dono do primeiro tempo, foi decisivo para a vitória do Rubro-Negro na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

São 13 jogos para Victor Hugo na atual temporada e dois gols, além da assistência que deu a Lázaro na noite de sábado. Estrela da base e com multa de 100 milhões de euros, o jovem deu conta do recado até quando testado em uma função diferente no começo do mês. Ele chegou à Gávea aos 12 anos, depois de se formar no Madureira, passar pelo Marabu e desembarcar no Vasco, onde fez a transição do futsal para o campo. No ano passado, Victor assinou a renovação até 2027.

Contra o Atlético-GO, Victor Hugo iniciou como titular. Nos 82 minutos em campo, além do gol e da assistência, teve 88% de acerto nos passes, acertou duas bolas longas, criou duas grandes chances e teve uma finalização no alvo. Acertou, ainda, todos os dribles que tentou, ganhou sete dos 11 duelos no chão e dois no alto. Sofreu uma falta e ainda fez três interceptações. Os números são do “SofaScore”.

– Comprova a eficiência do trabalho da base do clube. Um jogador desse porte, desse nível, mas temos que ter muito cuidado. Ele fez uma grande apresentação, em altíssimo nível, em todos aspectos. Porque as pessoas às vezes olham muito o gol, o passe, de repente a assistência. A jogada individual, a finta, mas a função que ele cumpre, que vem executando e desenvolvendo, isso tem peso muito grande – disse Dorival Jr em entrevista coletiva.

Mas a vitória significa mais do que apenas o destaque do garoto da base. Após a chegada de Dorival Jr, o Flamengo tem 15 jogos, 10 vitórias, quatro derrotas e 68,9% de aproveitamento. São 31 gols marcados e 12 sofridos. Ele assumiu o time em 14º no Brasileirão e agora está em 4º.

Às vésperas de abrir o confronto de quartas de final da Libertadores e com a Copa do Brasil também na frente, o Rubro-Negro cresce até com o time reserva em momento importante.

Com o resultado, o Rubro-Negro fica em quarto lugar, com 33 pontos, mas ainda pode cair ao final da rodada. O Flamengo agora vira a chave para as quartas de final da Libertadores. Na terça-feira, abre o confronto contra o Corinthians na Neo Quimica Arena, às 21h30. Pelo Brasileirão o próximo jogo é diante do São Paulo, sábado, fora de casa.

