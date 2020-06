Victor Hugo perde 8 kg e desabafa: “Recebia muitas mensagens gordofóbicas”

O ex-BBB Victor Hugo vem surpreendendo seus seguidores do Instagram com as mudanças em sua aparência. Desde quando foi eliminado do BBB20, o psicólogo vem investindo em sua reeducação alimentar, que o fez perder cerca de 8 quilos em um mês. “Acho importante deixar claro que cuidar do corpo é uma coisa e cuidar do peso é outra. Sempre querem dizer que pessoas gordas não são saudáveis e isso não é verdade”, disse em entrevista à Glamour.

Em meio à entrevista, ele desabafa: “Quando saí do BBB, recebia muitas mensagens gordofóbicas”, contou. Victor Hugo confessa que não sabia que as pessoas podiam ser tão más na internet, mas que isso “faz parte da vida de uma figura pública e estou disposto a enfrentar isso sempre que ocorrer”, completa.

A dieta do ex-BBB foi feita pelo Dr. Paulo Lessa, o mesmo especialista que cuida de Gizelly Bicalho, também ex participante do reality. “Estou muito feliz com as mudanças alimentares que adotei”, finaliza Victor.

