Victor Hugo, ex-BBB, se prepara para lançamento de sua carreira musical

De sonho antigo à single lançado, Victor Hugo falou sobre sua relação com a música e de como está investindo na sua carreira musical. O ex-BBB vai lançar seu primeiro single no final do mês e se declarou muito feliz com a conquista.

O psicólogo tem relação com a música há muito tempo, tendo até sido backing vocal de uma banda de forró. “Na realidade, ela chegou antes da Psicologia. Já fui backing vocal na banda de forró dos meus pais; cantei em grupos e até participei de musicais. A vontade de gravar um CD sempre foi um dos meus sonhos. Já tinha tentado diversas vezes, mas nunca conseguia fazer esse investimento. Com a visibilidade do BBB, consegui encontrar parceiros e uma gravadora para desenvolver esse projeto”, falou ele sobre a paixão pela música.

Com a primeira composição feita antes do Big Brother Brasil 20, Victor Hugo finalizou o single recentemente, se atentando ao momento de isolamento social. “Essa música é muito especial para mim. Terminei quando saí da casa. Cada estrofe conta minha relação com uma pessoa especial. Acredito que muitos vão se identificar com a letra”, contou o maranhense.

