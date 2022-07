Victor Hugo comemora estreia como titular no Maracanã e gol pelo Flamengo: ‘Sensação inexplicável’

Um dos destaques da grande vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO por 4 a 1, neste sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão, foi Victor Hugo. O jogador, de 18 anos, deu assistência, iniciou jogada para um dos gols e ainda deixou o dele, em grande estilo. Na saída de campo, ele comemorou estreia como titular no Maraca e o gol marcado com o estádio lotado.

Victor Hugo brilhou na noite deste sábado, no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

– Primeiramente agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida. Minha estreia como titular e ainda fazer meu primeiro gol aqui. É uma sensação inexplicável. Agora é seguir trabalhando para ter mais oportunidades e ter mais momentos inesquecíveis com essa torcida maravilhosa – disse ao Premiere.

O Flamengo chegou a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Com o resultado, o clube entrou, ao menos momentaneamente, no G-4, com 33 pontos somados.

