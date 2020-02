Victor Ferraz pede respeito do Grêmio contra o Caxias: ‘Fizeram um turno melhor’

O Grêmio faz neste sábado a primeira decisão do ano. Contra o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o time tricolor decide o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O vencedor já se garantirá na final do Estadual e apesar de o adversário ser do interior e de menor tradição, o respeito deverá ser grande de acordo com o lateral-direito Victor Ferraz.

O jogador enalteceu as qualidades do oponente, que logo na estreia venceu o Grêmio em plena Arena Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 0. “O Caxias merece todo nosso respeito, fez um grande jogo na estreia contra nós na Arena. Estamos analisando os defeitos deles e os nossos, o que podemos melhorar. Tem tudo para ser um grande jogo, esperamos nos impor e conquistar o primeiro turno”, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Depois de ter batido o Grêmio na estreia, o Caxias seguiu fazendo boa campanha no turno e terminou com a melhor campanha no geral. Por isso, fará a decisão em casa. “Eu gostaria de decidir na Arena, jogar em casa é sempre bom. Mas eles têm esta vantagem porque fizeram um turno, ao todo, melhor que o nosso. Mas somos uma grande equipe e temos que nos impor em qualquer lugar. Não podemos fazer nada diferente do que fizemos no Beira-Rio (na semifinal contra o Internacional). Tentamos jogar, temos nosso estilo, vamos ver a forma que iremos para o campo para ter uma grande tarde”, explicou.

Nesta quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho mais uma vez fez mistério e fechou o treinamento no CT Luiz Carvalho. São duas as dúvidas sobre o time. Primeiro se o treinador manterá ou esquema com três volantes utilizado no Gre-Nal ou se vai retomar o esquema mais habitual, no 4-2-3-1, com um homem mais próximo do centroavante.

A segunda indefinição é se o zagueiro Pedro Geromel, recuperado da cirurgia no joelho direito, iniciará entre os titulares ou ficará como alternativa para o decorrer da partida. Neste caso, Paulo Miranda seria mantido ao lado de David Braz na zaga. O argentino Kannemann está lesionado e só voltará a jogar no final de março.

Uma provável escalação do Grêmio tem Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda (Pedro Geromel) e Cortez; Lucas Silva (Luciano), Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Souza e Everton.