Victor Ferraz diz que qualidade técnica do Grêmio facilita seu estilo de jogo

Contratado junto ao Santos em uma negociação de troca com ???, o lateral-direito Victor Ferraz foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no Grêmio. Em meio à pré-temporada tricolor no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, iniciada há quase uma semana, o jogador comentou que a qualidade técnica da equipe dirigida pelo técnico Renato Gaúcho contribui para o desenvolvimento do seu estilo de jogo.

“Eu trabalho de acordo com o pedido do treinador. Eu tenho a característica e apoiar entrando pelo meio. Na época do Dorival (Junior) e mais recentemente, do (Jorge) Sampaoli, isso era muito pedido para mim (no Santos). O Grêmio é um time técnico, que gosta de ficar com a bola, dando liberdade para os laterais. Isso facilita meu tipo de jogo”, declarou Victor Ferraz, que usará a camisa 2 que era de Léo Moura.

Segundo o lateral-direito, o Grêmio é uma equipe que sempre chega nas fases decisivas dos campeonatos e isso foi um fator positivo para aceitar a proposta tricolor. “Estou muito feliz com a oportunidade. O Grêmio dispensa comentários, vem chegando, conquistando. Com certeza, isso faz com que os jogadores tenham vontade de vir jogar aqui, de fazer parte de um grupo vencedor”, garantiu.

Na entrevista coletiva de apresentação, Victor Ferraz recordou que quase atuou no Grêmio em 2010, ano que em que o time também era treinado por Renato Gaúcho. “Já tive uma conversa rápida com ele, mas antes, em 2010, ele tentou me trazer para o Grêmio. Estou motivado para trabalhar com ele e com a comissão técnica. Espero que dê liga e que a gente possa levantar taças aqui”, completou.

Com 31 anos, o lateral-direito chega em definitivo com um contrato assinado de duas temporadas. Antes de chegar ao Grêmio passou por Iraty-PR, São José-RS, Águia-PA, Atlético Goianiense, Vila Nova, Bragantino, Coritiba e Santos.