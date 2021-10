Victor diz que Rico é protegido por ser gay: ‘Se fosse homem…’

O ator Victor Pecoraro, o quarto eliminado do programa A Fazenda 2021, fez um comentário considerado homofóbico contra o participante Rico Melquiades, com quem ele teve uma rivalidade no reality.

De acordo com o Notícias da TV, a declaração foi feita durante a Live do Eliminado, apresentada por Lucas Selfie e Lidi Lisboa. Em sua fala, ele disse que o desafeto foi protegido de acusações de machismo pelo fato de ser gay e que a situação seria diferente “se [Rico] fosse um homem”.

“Vou falar uma coisa: se fosse um homem no lugar dele, ia ser sem dúvida ser visto como machista. Agora por ele ser gay…”, disse. Então, Selfie perguntou: “Gay não é homem?”.

“Sim, mas o peso por ele ser gay é diferente do de um homem. Passavam sempre a mão na cabeça dele por tudo que ele fez, e outras pessoas na casa, que não vou citar o nome, estão sendo vistas como machistas por comentários”, afirmou.

