Victor Cardozo quer voltar a ser campeão no futebol tailandês Atual vice-campeão nacional com o BG Pathum, zagueiro mira levantar taças no país

Após mais uma boa temporada no futebol tailandês, o zagueiro Victor Cardozo olha pra frente e mira novos troféus. Atual vice-campeão nacional com o BG Pathum, o fluminense de Sapucaia afirma que pretende voltar a levantar taças no país asiático.





– Ter títulos é o que diferencia um currículo comum de outro vencedor. Graças a Deus venho conquistando inúmeros campeonatos desde que cheguei à Tailândia e estou “mal” acostumado. Terminamos a liga apenas dois pontos atrás do primeiro colocado, fizemos uma boa temporada, mas desejo que a próxima seja diferente – declarou.

Autor de mais de 50 gols no futebol asiático, Victor foi um dos destaques do título da Thai League vencido pelo BG Pathum na edição anterior da competição. Valorizado no mercado tailandês, o brasileiro admite que o fato de marcar muitos gols é um diferencial a seu favor.

– O zagueiro, em primeiro lugar, precisa ser um bom defensor. Sendo assim, possuir uma boa valência ofensiva é algo muito positivo. O time que me contrata sabe que contará com um ponto forte tanto na defesa quanto no ataque – encerrou.

