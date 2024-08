Vices de Kamala e Trump aceitam debate em 1º de outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2024 - 9:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 15 AGO (ANSA) – Os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance, do Partido Republicano, e Tim Walz, do Partido Democrata, concordaram em realizar um debate na emissora CBS News no próximo dia 1º de outubro.

O confronto colocará frente a frente o senador por Ohio de 40 anos, escolhido por Donald Trump, 78, para rejuvenescer a chapa republicana para a Casa Branca, e o governador de Minnesota, de 60, indicado por Kamala Harris, 59.

Tanto Vance quando Walz representam a classe média branca do meio-oeste americano, um dos principais palcos da corrida presidencial e que deve ser decisivo para o resultado final das eleições.

“Na verdade, acho que deveríamos fazer mais de um debate, então espero encontrá-lo antes ou depois de 1º de outubro”, declarou Vance.

Kamala e Trump, por sua vez, devem debater pela primeira vez no dia 10 de setembro. (ANSA).