Vice segue à frente da Prefeitura de BH por pelo menos 15 dias

O vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) seguirá à frente da Prefeitura da capital mineira pelos próximos 15 dias, período previsto para o prefeito Fuad Noman (PSD-MG) receber alta do Hospital Mater Dei, onde deu entrada na sexta-feira, acometido por um quadro de insuficiência respiratória.

Espera-se que o hospital divulgue ainda hoje novas informações sobre o estado de saúde do prefeito. De acordo com o boletim médico divulgado sábado, o prefeito apresentou melhora no quadro de insuficiência respiratória de sexta-feira para ontem e que continuaria sendo submetidos a novos exames.

Esta é a quarta internação do prefeito de Belo Horizonte nos últimos 40 dias. No dia 19 de dezembro Fuad Noman já havia sido hospitalizado para tratar de uma diarreia e sangramento intestinal. Ficou internado por quatro dias. Um dia antes, o prefeito deixou de comparecer à diplomação dos políticos eleitos na eleição de outubro do ano passado.

Em novembro, o prefeito já tinha sido hospitalizado para tratar dores nas pernas provocadas pela terapia contra o câncer. E julho deste ano Fuad revelou que após ter feito exames de rotina foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH). Passou por uma cirurgia e iniciou tratamentos para combater a doença.