Vice-presidente dos EUA ataca políticas da UE durante conferência em Munique

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez duras críticas às políticas da União Europeia nesta sexta-feira (14), durante uma conferência de segurança em Munique, em um discurso no qual defendeu teses dos partidos mais extremistas do continente.

“Há um novo xerife na cidade sob a liderança de Donald Trump”, afirmou Vance em sua intervenção, que surpreendeu os espectadores e foi considerada “inaceitável” pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

Vance criticou, entre outros, os “comissários” da União Europeia, que, segundo ele, reprimem a liberdade de expressão, que estaria “retrocedendo” na região.

Ele também incitou os países europeus, incluindo a anfitriã da conferência, Alemanha, onde ocorrerão eleições em 23 de fevereiro, a “mudar de rumo” em relação à imigração.

Após o discurso, Vance se reuniu com a candidata do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, em um hotel de Munique, segundo a televisão pública ZDF. A formação ultradireitista alemã pode dobrar seu resultado nas eleições legislativas, de acordo com as pesquisas.

Vance também citou o atropelamento em massa que deixou 36 feridos na própria cidade de Munique na quinta-feira e tem como principal suspeito um afegão.

“Quantas vezes devemos sofrer essas terríveis derrotas antes de mudar de rumo e levar nossa civilização compartilhada a uma nova direção?”, questionou.

“Nenhum eleitor neste continente foi às urnas para abrir as portas para milhões de imigrantes que não tiveram sua situação verificada”, acrescentou.

Após o discurso, o ministro da Defesa alemão afirmou que Vance “questionou a democracia” na Europa.

“Ele fala da aniquilação da democracia. E se entendi corretamente, ele está comparando as condições em partes da Europa com as de regimes autoritários. Isso não é aceitável”, afirmou.

Vance participou nesta sexta-feira da Conferência de Segurança de Munique, durante a qual, entre outras reuniões, se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, para tratar do fim do conflito com a Rússia.

