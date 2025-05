Vice-presidente dos EUA assistirá à missa de entronização do papa Leão XIV

O vice-presidente americano, JD Vance, assistirá, no próximo domingo na praça de São Pedro, à missa solene do início do pontificado de Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (15).

Vance liderará a delegação americana, que também incluirá o chefe da diplomacia, Marco Rubio. Os dois são católicos.

Nascido em Chicago (norte), Robert Prevost se tornou o primeiro papa norte-americano, o que suscitou um grande entusiasmo no quarto país com mais católicos no mundo.

Como cardeal ou bispo, ele compartilhou pela rede social X artigos criticando o presidente americano, Donald Trump, e seu vice-presidente, sobretudo por suas políticas migratórias.

Em fevereiro, o então cardeal compartilhou no X uma manchete e um link para o artigo “JD Vance está errado: Jesus não nos pede que classifiquemos nosso amor pelos demais”.

O Vaticano confirmou que a conta é autêntica e pertence a Prevost, que também tem nacionalidade peruana.

O texto, publicado no site National Catholic Reporter, questiona Vance por citar a doutrina católica para apoiar o cancelamento da ajuda externa.

O vice-presidente tinha justificado a dura política anti-migratória do governo Trump com uma referência à doutrina católica.

Citando um preceito conhecido como “ordo amoris” (‘a ordem do amor’), JD Vance, convertido ao catolicismo em 2019, afirmou que a caridade de um cristão deve beneficiar, antes de tudo, seus mais próximos e concidadãos, e não os estrangeiros.

O falecido papa Francisco já tinha criticado publicamente esta interpretação nacionalista.

O vice-presidente americano visitou recentemente o Vaticano, onde foi recebido rapidamente pelo papa Francisco na véspera de sua morte, em 21 de abril, aos 88 anos.

