Vice-presidente do Cuiabá exalta a importância da Copa Sul-Americana Cristiano Dresch fala sobre as expectativas e planos na competição

Recentemente, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O Cuiabá está no Grupo B, junto de equipes como Racing-ARG, Melgar-PER e River Plate-URU. Cristiano Dresch, Vice-presidente do clube mato-grossense, destaca o impacto da Copa:

-A Copa Sul-Americana será uma das competições mais importantes da história do Cuiabá. Já disputamos em outra oportunidade, mas agora estamos na elite do futebol brasileiro, e teremos, no mínimo, seis partidas com transmissão internacional. Fora dos gramados, o campeonato também chama a atenção dos patrocinadores, valorizando a exposição das marcas no uniforme do clube-, declara o Vice-presidente.

O executivo enxerga que a capital do estado também se beneficia com as partidas na Arena Pantanal: -Cuiabá receberá três grandes jogos na primeira fase. Certamente nosso estádio será palco de uma grande festa, com ativações especiais para a torcida. O ramo do turismo também será favorecido, com a presença de diversos torcedores que virão do exterior para acompanhar as suas equipes-, conclui Cristiano.

O primeiro compromisso do Dourado, na Copa Sul-Americana, será contra o Melgar-PER.

E MAIS:

Saiba mais