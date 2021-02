Vice-presidente do Botafogo critica marcação de pênalti na partida contra o São Paulo: ‘Vergonhoso’

A vitória do Botafogo diante do São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, foi marcado por um lance polêmico. Aos 35 minutos da etapa final, o árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, viu um pênalti de Sousa em Galeano, do São Paulo. O lance dividiu opiniões, e Vinicius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro Carioca, através das redes sociais, classificou a marcação da penalidade como vergonha e criminosa.

– Vergonhoso e criminoso o pênalti que marcaram contra o Botafogo no jogo com o São Paulo. Não quero esconder a culpa do clube pelo seu rebaixamento, mas o que a arbitragem fez contra o alvinegro em todo o campeonato é um absurdo. Até quando, CBF?

A cobrança de Luciano, contudo, parou nas mãos do goleiro Diego Loureiro. O Botafogo volta a campo contra o Ceará nesta quinta-feira, no Castelão, às 21h30. Essa partida é válida pela última rodada do Brasileirão de 2020.

