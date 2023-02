Vice-presidente do BoJ não vê necessidade de ajustar política de curva de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 12:26 Compartilhe

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Masayoshi Amamiya, disse nesta sexta-feira, 10, que não há necessidade imediata de ajustar a política de controle da curva de juros novamente. Segundo Amamiya, a decisão do BoJ em dezembro de aumentar o limite de rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos de 0,25% para 0,5% ajudou a melhorar as condições do mercado, e o banco central precisa de mais tempo para examinar seu impacto.





“Não acho que seja necessário torná-lo mais flexível neste momento”, disse Amamiya.

Analistas e investidores veem Amamiya como um dos principais candidatos para suceder Haruhiko Kuroda, cujo mandato como presidente do BOJ deve terminar em abril.





