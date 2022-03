Vice-presidente do BCE diz que sanções da UE afetarão economia russa

MADRI (Reuters) – As sanções da União Europeia e outras medidas globais –como o congelamento de reservas do banco central da Rússia e o bloqueio de credores russos do sistema internacional de pagamentos Swift– terão um impacto negativo na economia russa, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quarta-feira.

“Vai ter um impacto notável, fundamentalmente o congelamento dos ativos do banco central russo, que é uma medida praticamente sem precedentes, e então a desconexão do sistema Swift(…) também será importante”, disse De Guindos durante evento financeiro na Espanha.

De Guindos disse ainda que outras sanções, como limitações comerciais e de espaço aéreo e o congelamento de bens de oligarcas russos também pesariam na economia russa.

No sábado, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e Canadá anunciaram novas sanções à Rússia, incluindo o bloqueio do acesso de certos credores ao Swift.

De Guindos disse ainda nesta quarta-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia terá um impacto negativo no crescimento econômico europeu, mas não mergulhará o bloco numa recessão total.

“Acredito que não vamos chegar a uma situação de recessão. Acredito que o que teremos é inflação mais alta por mais tempo e, em segundo lugar, crescimento econômico menor.”

