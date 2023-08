Vice-presidente de Taiwan vai aos EUA antes de visita ao Paraguai

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 10:58 Compartilhe

O vice-presidente de Taiwan, William Lai, viaja neste sábado (12) para os Estados Unidos antes de assistir à posse no Paraguai, um deslocamento que irritou as autoridades chinesas.

A China considera esta ilha, que tem governo próprio, parte de seu território e diz que um dia ela voltará a ficar sob seu controle – à força, se necessário.

Oficialmente, Lai, candidato à eleição presidencial de Taiwan no próximo ano, fará apenas uma parada nos Estados Unidos em sua viagem para assistir à posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Antes de embarcar em seu voo na tarde de sábado, ele disse à imprensa que planeja “se encontrar com líderes de vários países do mundo e também com delegações de países afins” durante sua viagem ao Paraguai. Este é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan em termos diplomáticos.

“Informarei a comunidade internacional dos nossos inúmeros esforços para manter a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico”, disse Lai.

“Animado para me reunir com nossos amigos americanos na escala”, escreveu ele, mais cedo, na rede social X, novo nome do Twitter.

Em resposta, Laura Rosenberger, presidente do American Institute em Taiwan, que atua como representante de Taiwan nos Estados Unidos, disse que as autoridades estão “ansiosas para dar as boas-vindas” a Lai.

Ele planeja fazer uma escala em Nova York em sua viagem a caminho do Paraguai e, na volta, uma parada em São Francisco.

Antes da viagem, Taiwan procurou minimizar o deslocamento, com o porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Jeff Liu, afirmando que “não há nada de especial” em um vice-presidente estar em trânsito nos Estados Unidos, algo que já aconteceu 11 vezes.

aw/dhc/lb/an/mis/an/tt

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias