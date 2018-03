Vice-premier da Eslováquia pede demissão após assassinato de jornalista

O vice-primeiro-ministro e titular da pasta do Interior da Eslováquia, Robert Kalinak, anunciou nesta segunda-feira a sua demissão, provocada pelo assassinato, no mês passado, do jornalista Jan Kuciak, que investigava os vínculos entre a máfia italiana e políticos do país.

“Peço demissão do posto de ministro do Interior e de vice-primeiro-ministro”, anunciou Kalinak.

O assassinato do jornalista no fim de fevereiro provocou uma forte comoção na Eslováquia e as críticas de líderes europeus e várias organizações internacionais.

Os corpos de Jan Kuciak e de sua companheira, com marcas de tiros, foram encontrados em sua casa de Velka Maca, a 65 km de Bratislava.

Jan Kuciak, de 27 anos, trabalhava como repórter investigativo para o site aktuality.sk, que pertence aos grupos alemão Axel Springer e suíço Ringier.

O jornalista estava a ponto de publicar uma reportagem sobre supostos vínculos entre políticos eslovacos e empresários italianos que, suspeita-se, têm relações com a máfia calabresa, a ‘Ndrangheta, que atua na Eslováquia.