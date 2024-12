Vice-premiê do Canadá renuncia ao cargo por ‘diferenças’ com Trudeau sobre tarifas de Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2024 - 12:36 Para compartilhar:

A vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, anunciou nesta segunda-feira (16) sua renúncia ao cargo devido às diferenças com o premiê Justin Trudeau sobre como enfrentar a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% aos produtos canadenses.

“Discordamos sobre o melhor caminho a seguir para o Canadá”, escreveu Chrystia Freeland, que também é ministra das Finanças, em uma carta publicada na rede social X, na qual se referiu ao “grande desafio” que seu país terá pela frente.

