Vice-premiê da Itália promete convencer governo sobre cidadania

ROMA, 26 FEV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, prometeu convencer o restante do governo a apoiar o projeto de lei que altera as regras de reconhecimento da cidadania no país.

A iniciativa do partido conservador Força Itália (FI), presidido por Tajani, restringiria a cidadania por direito de sangue (“jus sanguinis”) para ítalo-descendentes cujos pais, avós e bisavós tenham nascido fora do país europeu, mas sem afetar processos em andamento.

Por outro lado, prevê o reconhecimento da cidadania para filhos de imigrantes nascidos na Itália, mas somente após o 16º aniversário e mediante a comprovação de pelo menos 10 anos de estudos no país. Esse sistema foi chamado pelo vice-premiê de “jus italiae” (“direito italiano”).

“Sou a favor de restringir de maneira séria a concessão de cidadania ‘jus sanguinis’, porque há muitas pessoas que, como têm um antepassado italiano, pedem para se tornar cidadãs italianas, ou melhor, pedem para ter o passaporte italiano”, disse Tajani em entrevista à emissora La7.

“Eu acredito que a cidadania seja uma coisa séria, tanto para quem tem origem italiana quanto para quem não tem. Então é preciso trabalhar seriamente, e convenceremos também o governo a restringir neste tema”, sublinhou.

Atualmente, não há limite geracional para o “jus sanguinis”, enquanto filhos de imigrantes nascidos na Itália só podem obter a cidadania após os 18 anos. No entanto a premiê Giorgia Meloni já indicou que o projeto do FI não está entre as prioridades do governo. (ANSA).