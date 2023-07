Vice-premiê da Itália é eleito sucessor de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 15 JUL (ANSA) – O partido conservador Força Itália iniciou neste sábado (15) sua transição após a morte de seu presidente e fundador Silvio Berlusconi com a eleição do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, como secretário nacional.

A eleição ocorreu durante conselho nacional do partido de centro-direita em Roma. Esta é a primeira vez que os membros do FI se reúnem desde a morte de Berlusconi, no último dia 12 de junho.

O ex-presidente do Parlamento Europeu foi eleito por unanimidade e ocupará o cargo “pro tempore” até o próximo congresso do partido, ainda sem data definida.

A votação, realizada por meio das mãos levantadas, aprovou o documento que “confia a Antonio Tajani e aos órgãos executivos colegiados a tarefa de conduzir o movimento até o congresso nacional com espírito unitário, em continuidade com as ideias e princípios de nosso fundador”.

A líder do FI no Senado, Licia Ronzulli, disse ainda que Tajani propôs mudar o estatuto do partido para que o cargo de presidente, que era de Berlusconi, não exista mais. “Há apenas um presidente para nós”, disse Ronzulli, confirmando a alteração.

Com a novidade proposta por Tajani e efetivamente aprovada, a partir de agora, o chefe do partido será chamado de “secretário nacional” e não mais presidente. Este último mandato permanece reservado a Berlusconi, que fundou o Força Itália e cujos vestígios permanecem no estatuto.

Após a votação no hotel Parco dei Principi, Tajani fez seu primeiro discurso como secretário nacional do Força Itália e prestou uma homenagem, com mais de um minuto de silêncio e aplausos, ao ex-premiê falecido após uma batalha contra uma leucemia crônica.

“Não é fácil liderar um movimento político que tem Silvio Berlusconi como líder há quase 30 anos. Só posso garantir meu empenho, determinação, vontade de transformar todos os seus sonhos em realidade. Para isso, precisarei de todos você, toda a nossa classe dominante, eleitos, simpatizantes, militantes”, afirmou ele.

O chanceler italiano fez ainda a leitura de uma carta assinada pelos filhos de Berlusconi, na qual eles agradecem pelo “apoio e proximidade que sempre deram ao nosso querido pai” e “por tudo o que farão a partir de agora para continuar a afirmar os ideais de liberdade, progresso e democracia que sempre marcaram o seu pensamento e a sua ação”.

“Um grande abraço a todos com votos de bom trabalho”, diz a mensagem.

Vice-premiê e ministro das Relações Exteriores desde outubro de 2022, no governo de Giorgia Meloni, Tajani já foi presidente do Parlamento Europeu (2017-2019) e vice-mandatário da Comissão Europeia (2008-2014) (ANSA).

