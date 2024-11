Vice-premiê da Itália diz confiar que Trump encerrará guerras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, disse acreditar que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, colocará fim às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Líder do partido de direita Liga, Salvini é o principal entusiasta do magnata republicano no governo italiano e, ao longo desta quarta-feira (6), deu diversas declarações para celebrar o resultado das eleições nos EUA.

“Confio no fato de que Trump vai colocar fim a duas guerras devastadoras. Todo o resto vem depois. Se ele conseguir devolver a ordem, serenidade e tranquilidade entre Rússia e Ucrânia e entre Israel, Palestina e Irã, merecerá o Nobel da Paz”, disse o vice-premiê a jornalistas no Parlamento.

“Conto que, com a posse de Trump, não haja mais necessidade de novos pacotes de envio de armas [à Ucrânia]”, salientou Salvini. Por outro lado, ele garantiu que Itália “ajudará a Ucrânia a se defender enquanto for necessário”.

Até o momento, Roma já enviou nove pacotes de ajuda militar para Kiev desde o início da invasão russa. (ANSA).