Vice-premiê da Itália desponta como sucessor de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUN (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê italiano, Antonio Tajani, deve ser escolhido para substituir Silvio Berlusconi como presidente do partido conservador Força Itália (FI).

A legenda foi fundada e liderada pelo ex-primeiro-ministro até o dia de sua morte, em 12 de junho, aos 86 anos.

“Não quero antecipar nada, mas não acredito que esteja revelando o terceiro segredo de Fátima. O presidente Antonio Tajani terá a honra e o ônus de nos guiar”, afirmou Licia Ronzulli, líder do FI no Senado, ao ser questionada sobre o perfil do futuro mandatário do partido.

Tajani já é vice-presidente e coordenador nacional do Força Itália e sempre foi considerado um dos aliados mais próximos de Berlusconi. “É justo que seja assim”, acrescentou Ronzulli.

Vice-premiê e ministro das Relações Exteriores desde outubro de 2022, no governo de Giorgia Meloni, Tajani já foi presidente do Parlamento Europeu (2017-2019) e vice-mandatário da Comissão Europeia (2008-2014). (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias