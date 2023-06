++ Vice-premiê da Itália critica ‘cenas intoleráveis’ na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 30 JUN (ANSA) – O vice-premiê e ministro de Infraestrutura da Itália, Matteo Salvini, criticou as cenas devastadoras registradas na França, palco de intensos protestos contra a violência policial.

“Estamos no Ocidente ou no inferno? Imagens devastadoras vêm da França”, declarou o líder do partido ultranacionalista Liga em suas redes sociais.

Salvini fala de “cenas e cenários intoleráveis em um país ocidental, no seio da sociedade europeia”. Para ele, trata-se de “uma espiral de violência também alimentada pela esquerda habitual, extrema e covarde” que é “resultado de anos de erros e loucuras ideológicas em relação à imigração”. (ANSA).

