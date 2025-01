Vice-premiê da Itália convoca reunião sobre Oriente Médio

ROMA, 6 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, convocou nesta segunda-feira (6) uma reunião com aliados sobre a situação no Oriente Médio.

A cúpula ocorrerá na capital italiana na próxima quinta (9) e contará com a presença do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que estará em Roma no âmbito da visita do presidente cessante, Joe Biden.

Entre os principais assuntos que os participantes deverão debater na reunião estão os recentes desdobramentos das situações na Síria, na Faixa de Gaza e no Irã.

Em uma entrevista coletiva concedida recentemente na Coreia do Sul, Blinken pediu um último esforço para um acordo de cessar-fogo na região antes que Biden deixe a Casa Branca.

O governo americano confirmou na semana passada que o democrata visitará a Itália entre os dias 9 e 12 de janeiro. O mandatário vai se reunir com seu homólogo do país europeu, Sergio Mattarella, a primeira ministra, Giorgia Meloni, e o papa Francisco. (ANSA).