Vice-premiê da Itália conversa com Vance e exalta Made in Italy

ROMA, 21 MAR (ANSA) – O vice-premiê da Itália e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, reforçou o valor do Made In Italy para os setores ferroviário e rodoviário durante telefonema com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D.Vance nesta sexta-feira (21).

Segundo informações da Liga, partido de Salvini, a conversa, que durou 15 minutos, teve como pauta principal fortalecer a cooperação entre Roma e Washington. Para isso, o vice-primeiro-ministro antecipou a Vance que gostaria de realizar uma missão nos EUA com empresas e investidores.

Além de exaltar o Made in Italy no âmbito dos transportes e sua importância no mundo, Salvini também reconheceu o valor das “excelências americanas no setor de satélites”.

O representante de Roma também reforçou “o empenho comum [entre as nações] no combate à imigração ilegal”, assim como disse concordar para “uma paz duradoura na Ucrânia”.

Por fim, Salvini convidou Vance para os Jogos Olímpicos de Inverno 2026 que acontecerão nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, no norte do país. (ANSA).