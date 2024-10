Vice-premiê da Itália cobra redução de juros pelo BCE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2024 - 1:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cobrou nesta terça-feira (8), em visita a São Paulo, uma redução mais acentuada dos juros pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Em setembro passado, o BCE cortou suas taxas em 0,25 ponto, para um patamar entre 3,50% e 3,90% ao ano, porém Roma defende uma diminuição mais agressiva para estimular a economia.

“Chegou a hora de finalmente a senhora Lagarde reduzir as taxas de juros de maneira mais substancial”, declarou Tajani em evento na capital paulista.

“Tem um problema que diz respeito às taxas. Nós pagamos mais em juros da dívida pública do que gastamos com saúde”, acrescentou o ministro, que ainda cobrou “coragem” do BCE e de Lagarde.

“Ela se irrita e diz que é independente. O Banco Central é independente, mas eu sou livre para dizer o que penso. Para crescer, é preciso diminuir o custo do dinheiro”, salientou.

Tajani também garantiu que o governo italiano continua “trabalhando para reduzir a pressão fiscal, porque a única receita para o crescimento é diminuir impostos”. “Até para reduzir a dívida pública precisamos aliviar a pressão fiscal e apostar no crescimento”, destacou. (ANSA).