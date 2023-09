Vice-premiê da Itália celebra decisão da Unesco sobre Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 14 SET (ANSA) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, comemorou nesta quinta-feira (14) a decisão da Unesco de não incluir a cidade de Veneza na lista de patrimônios em risco.

“Na Unesco, graças ao trabalho em equipe do governo italiano e de Veneza, alcançamos o sucesso internacional da cidade lagunar.

Continuamos a trabalhar para o forte relançamento do patrimônio cultural e do turismo na Itália”, escreveu o chanceler italiano na rede social X (antigo Twitter).

Mais cedo, o comitê da Unesco, reunido em Riad, na Arábia Saudita, decidiu prolongar o prazo para a Itália desenvolver mais medidas de conservação após ter avaliado positivamente o seu atual plano.

Os membros do grupo reconheceram os esforços do governo italiano e propuseram prolongar o tempo para a implementação das recomendações da Unesco para proteger o patrimônio até o dia 1º de fevereiro de 2024.

Apesar de “salvar” Veneza da lista de bens em risco, o Comitê expressou “a sua preocupação com os importantes desafios que ainda precisam ser enfrentados para a conservação adequada” de Veneza. Desta forma, pediu para a Itália convidar uma missão consultiva do Centro do Patrimônio Mundial, braço da Unesco, para acompanhar os progressos que devem ser analisados na próxima sessão, no verão de 2024. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias