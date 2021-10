Vice-Miss São Paulo entra com processo para cancelar Miss Universo Brasil após denúncia de racismo

Ieda Favo, vice-Miss São Paulo 2021, quer que o Miss Universo Brasil seja cancelado. A modelo entrou com um processo contra a organização do concurso após denunciar uma situação de racismo que aconteceu ela na competição em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

De acordo com Ieda, que expôs as situações nas redes sociais, o preconceito ia desde pedidos para que ela ficasse atrás nas fotos, atraso na entrega de produtos para seu tipo de cabelo e até tratamento diferenciado em comparação às outras modelos.

Na final do concurso, Ieda foi a única que recebeu uma pergunta de última hora, enquanto a Miss Jaú e a Miss Ribeirão Preto não. A modelo pede a anulação do concurso na etapa estadual, e o processo tramita na 5ª Vara Cível do Foro de Guarulhos com o juiz Artur Pessôa De Melo Morais, de acordo com a assessoria de imprensa da modelo ao Splash, do UOL.

Veja o relato de Ieda:

