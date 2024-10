Vice-líder do Hezbollah ameaça atacar Israel de norte a sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 OUT (ANSA) – O vice-líder do grupo xiita Hezbollah, Naim Qassem, ameaçou nesta terça-feira (15) atacar todos os pontos do território israelense como resposta aos bombardeios no Líbano.

“Levando em conta que o inimigo israelense tem em sua mira todo o Líbano, agora atacaremos todos os pontos de Israel: no norte, no sul e no centro”, disse o número 2 do movimento em um discurso transmitido na televisão.

Qassem afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) perderam pelo menos 25 soldados na primeira semana do ataque terrestre em terras libanesas e mencionou as ofensivas em Haifa e Tel Aviv.

“Duas semanas se passaram desde o início da agressão terrestre israelense, mas eles permanecem no limite da fronteira. Nos últimos sete dias, estabelecemos uma nova equação de acordo com a qual atacaremos em profundidade Haifa e além de Haifa, como já fizemos disparando contra Tel Aviv”, continuou o clérigo xiita de 71 anos.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que ao menos 41 pessoas foram mortas e 124 ficaram feridas em ataques israelenses no país na última segunda-feira (14). A pasta acrescentou que metade das vítimas viviam em uma aldeia cristã ao norte de Beirute.

O novo boletim do governo libanês elevou o número de óbitos para ao menos 1.356 desde que o confronto entre Israel e Hezbollah se transformou em um conflito aberto em 23 de setembro, segundo uma estimativa da agência AFP. (ANSA).